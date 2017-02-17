Кремль ответил на обвинения в принудительном голосовании за присоединение Крыма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления переехавших на Украину бывших депутатов Госдумы Дениса Вороненкова и Марии Максаковой о принудительном голосовании за присоединение Крыма к России. Его слова в пятницу, 17 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, я не могу согласиться с такими утверждениями. Был свидетелем практически всех процессов, все было не так, как рассказывают бывшие депутаты», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос о позиции помощника главы государства Владислава Суркова Песков заверил, что тот выступал за присоединение полуострова. «Мне неизвестно, чтобы кто-то выступал против», — добавил он.

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Вороненков, переехавший в Киев и получивший в декабре прошлого года украинское гражданство, в многочисленных интервью заявляет, что многие российские парламентарии выступали против присоединения Крыма. По его словам, несогласных было не менее 40 человек.

Супруга Вороненкова, бывший депутат Госдумы оперная певица Мария Максакова, заявила, что сама не голосовала за присоединение полуострова, поскольку находилась на отдыхе в другой стране. Максакова также переехала в Киев осенью прошлого года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого Верховный совет провозгласил полуостров независимым суверенным государством и обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Крыма свой состав. Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Республики Крым и одобрил проект договора о присоединении полуострова.

20 марта договор был ратифицирован Государственной Думой: 445 депутатов проголосовали «за», воздержавшихся не было, «против» проголосовал один депутат — Илья Пономарев.