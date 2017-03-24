Геращенко подтвердил информацию о службе убийцы Вороненкова в Нацгвардии Украины

Депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что киллер, убивший бывшего российского парламентария Дениса Вороненкова, служил в Нацгвардии Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала ТСН (видео выступления доступно на YouTube (с 14 минуты).

«Да, это правда. Он прослужил в Нацгвардии 13 месяцев. Он не принимал участия в боевых действиях [в Донбассе]», — заявил Геращенко. Он добавил, что убийца был завербован российскими спецслужбами в 2014 году, однако доказательств этого он не привел. На данный момент опрашиваются сослуживцы киллера.

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Днем ранее издание «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в следственных органах сообщило, что при умершем в больнице убийце Дениса Вороненкова обнаружили удостоверение участника боевых действий, выданное Национальной гвардией Украины.

Вороненков был убит днем 23 марта в центре Киева. Неизвестный открыл стрельбу, когда бывший депутат Госдумы вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель ответным огнем ранил нападавшего, позже он скончался в больнице.