Рогозин нашел в России трех союзников России

Вице-премьер Дмитрий Рогозин написал пост в Twitter о трех союзниках России и поздравил их с 23 Февраля. Он использовал известную цитату Александра III «Во всем свете у нас только два верных союзника — наша армия и флот», которую император любил повторять своим министрам, при этом добавляя: «все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас».

Рогозин, используя высказывание, назвал и третьего союзника — оборонно-промышленный комплекс страны.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин поздравил севастопольских военных с Днем защитника Отечества и Днем народной воли, который празднуется 23 февраля с 2014 года.

Министр обороны Сергей Шойгу также обратился к россиянам с поздравлением. Он напомнил о героических подвигах советских и российских солдат, а также рассказал о доблести и патриотизме ветеранов Великой Отечественной войны. «Личный состав Вооруженных сил Российской Федерации настойчиво совершенствует свое воинское мастерство, овладевает новым вооружением и техникой, успешно противостоит международному терроризму», — напомнил он.

День защитника Отечества отмечается в России ежегодно, начиная с 1922 года. Праздничная дата была установлена в честь четвертой годовщины образования Красной Армии по приказу РСФСР.