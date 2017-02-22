В Кремле рассказали о планах Путина на 23 Февраля

У президента России Владимира Путина на День защитника Отечества запланирован ряд рабочих мероприятий. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 22 февраля, передает «Российская газета».

По его словам, 23 февраля глава государства возложит венки к Могиле Неизвестного солдата, встретится с участниками похода российской корабельной группы во главе с крейсером «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии, а также с руководителями делегаций Военных спортивных игр. Кроме того, в этот день Путин проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности России.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал перенести празднование Дня защитника Отечества на апрель. «Армия создана не 23 февраля 1918 года, 99 лет назад, а на Чудском озере, 5 апреля 1242 года», — пояснил политик.