Интерес россиян к путешествиям на 23 февраля вырос в два раза

Спрос россиян на путешествия в длинные выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества, вырос в 2017 году в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Об этом сообщается в пресс-релизе поисковика авиабилетов Skyscanner, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 16 февраля.

Материалы по теме Границ больше нет Государства по всему миру облегчают визовые требования для россиян

Эксперты компании проанализировали информацию о бронировании авиабилетов и выяснили, что в промежуток с 23 по 26 февраля перелеты по стране и за рубеж совершат вдвое больше россиян, чем год назад. Топ-10 популярных направлений на февральские выходные возглавил Сочи. В тройку лидеров также вошли Москва и Санкт-Петербург.

Четвертое место досталось Праге, пятое — Симферополю. Во вторую половину рейтинга в порядке убывания также были включены Минеральные Воды, Ереван, Калининград, Рим и Милан.

Самым быстрорастущим направлением из списка стал Ереван. Число забронированных авиабилетов в столицу Армении на 23 февраля увеличилось в этом году на 105 процентов. Кроме того, заметный рост показали Прага (41 процент), а также Минеральные Воды и Милан — 24 и 23 процента соответственно.

По информации туроператора BSI Group, в Европу на День защитника Отечества в текущем году отправятся отдыхать вдвое больше россиян, чем год назад.

