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Латвийский депутат отказался от лифтов из-за нежелания кормить экономику России

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Депутат латвийского Сейма, член парламентского комитета по бюджету Имантс Парадниекс (Imants Parādnieks) отказался от пользования лифтами из-за нежелания «кормить российскую экономику». Об этом во вторник, 28 марта, сообщает телеканал LNT.

«Видите ли, я принципиально не использую лифты нигде и никогда. Потому что таким образом мы кормим российскую экономику, так как часть энергии мы покупаем у них», — заявил парламентарий.

Телеканал отмечает, что в последнее время ряд депутатов и некоторые посетители парламента Латвии стали чаще пользоваться лестницами. По его данным, это связано с техническими проблемами подъемников и нежеланием подвергаться риску застрять в них.

По данным агентства Sputnik Латвия, в июле 2016-го Парадниекс выражал возмущение кафе с вывеской «Ленинград» в центре Риги. «Что это за коммунистическая отрыжка на кириллице в свободной стране Латвии на перекрестке бульвара Райниса и Валдемара?» — написал он у себя в Twitter.

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