В белорусском городе ввели комендантский час из-за учений «Запад-2017»

В белорусском городе Глубокое ввели комендантский час из-за учений «Запад-2017». Об этом сообщает портал TUT.BY со ссылкой на Глубокский райисполком.

«Во время комендантского часа жителям запрещается находиться (без необходимости) вне жилищ, перемещаться между населенными пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность», — цитирует ресурс пресс-релиз властей.

За нарушение законодательства о чрезвычайном или военном положении предусмотрен штраф. Ивацевичский и Борисовский райисполкомы выпустили предупреждения о запрете нахождения гражданских лиц на полигонах.

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Днем ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин напомнил, что российско-белорусские учения «Запад-2017» носят абсолютно мирный и оборонительный характер, а их название означает западную часть России, а не страны Запада.

В Москве и Минске подчеркивают, что маневры не носят агрессивного характера. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября 2017 года на территории Белоруссии и в зоне ответственности Западного военного округа на территории России. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.