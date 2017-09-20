Песков прокомментировал выпады президента Литвы из-за учений «Запад-2017»

Президент Литвы Даля Грибаускайте сможет изменить свое мнение об учениях «Запад-2017», когда получит информацию о них от международных наблюдателей. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 20 сентября.

«Достаточно много международных наблюдателей присутствовало на учениях, они получили исчерпывающий брифинг относительно целей и замыслов маневров, которые проводились, и воочию могли убедиться, что сценарий учений соответствовал заявленному», — заметил представитель Кремля.

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Накануне в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН Грибаускайте заявила, что Москва во время российско-белорусских учений отрабатывает «сценарии нападения на соседние страны». Кроме того, по ее мнению, маневры являются частью информационной войны, направленной на «распространение неопределенности и страха». Днем ранее она встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и проинформировала его об «агрессивном характере» российско-белорусских учений.

Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом российско-белорусских учений «Запад-2017» на Лужском полигоне в Ленинградской области 18 сентября. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину о 95 представителях из 50 стран, наблюдающих за российско-белорусскими учениями. «Интересуются», — отреагировал глава государства.

Совместные стратегические маневры России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. В учениях задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.