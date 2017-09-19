Грибаускайте обвинила Россию в отрабатывании нападения на западные страны

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Москва во время российско-белорусских учений «Запад-2017» отрабатывает «сценарии нападения на соседние страны». С таким заявлением она выступила в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН, передает ТАСС.

«На границе стран Балтии и Польши около ста тысяч российских военнослужащих участвуют в наступательных военных учениях "Запад-2017". Кремль отрабатывает сценарии нападения на своих соседей, нападения на Запад», — заявила она.

Также Грибаускайте назвала учения «частью информационной войны, направленной на распространение неопределенности и страха».

«Учения являются одним из симптомов неспособности Кремля справиться со своей ненавистью в адрес Запада», — сказала президент Литвы.

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Кроме того, она заявила, что Россия продолжает вмешиваться в проведение выборов, а также проводит кибернападения, занимается распространением фальшивых новостей и пропаганды. «Энергия шантажа стала специальным выбором России на протяжении длительного времени», — резюмировала Грибаускайте.

Российская делегация покинула зал заседаний Генассамблеи перед ее выступлением.

18 сентября Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и проинформировала его об «агрессивном характере» российско-белорусских учений. Украинские и прибалтийские политики неоднократно выражали озабоченность маневрами.

Совместные стратегические маневры России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. В учениях задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.