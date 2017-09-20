Эстонии привиделась готовность России провести военную операцию в Белоруссии

Глава Сил обороны Эстонии Рихо Террас выступил с утверждением о том, что Россия готова провести военную операцию в Белоруссии. Об этом в среду, 20 сентября, он сказал в комментарии порталу Rus.err.ee.

«Россия планирует военные шаги против Белоруссии, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии. Планирование операции началось в 2014 году», — заявил Террас.

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По его мнению, задача маневров «Запад-2017» и других совместных военных учений — максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими. «Цель — парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно», — считает глава Сил обороны Эстонии.

18 сентября президент Литвы Даля Грибаускайте встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и пожаловалась ему на «агрессивный характер» российско-белорусских учений. Украинские и прибалтийские политики неоднократно выражали озабоченность в связи с маневрами.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходят с 14 по 20 сентября. В них задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.