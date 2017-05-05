Бывший СССР
 

Теракт назвали главной версией пожара на складах боеприпасов под Харьковом

Перейти в «Мою Ленту»
Степан Полторак
Степан Полторак

Теракт рассматривается в качестве главной версии взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области, произошедших 23 марта. Об этом заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак, передает в пятницу, 5 мая, «Корреспондент. net».

«Сейчас идет следствие по выяснению причин событий той ночи, когда произошло чрезвычайное происшествие в Балаклее. Главной версией является террористический акт, работа диверсионно-разведывательной группы», — сказал глава ведомства.

По его словам, сейчас идут заключительные экспертизы, «чтобы выяснить, каким образом был осуществлен подрыв хранилища». «В ближайшее время будем иметь результат. Однозначно, все эксперты делают вывод, что это был именно подрыв хранилища», — отметил Полторак.

18 апреля пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что Балаклею полностью разминировали от оставшихся после пожара на арсенале боеприпасов.

Ранее в том же месяце стало известно, что в результате пожара на военных складах страна лишилась боеприпасов на сумму в один миллиард долларов. По словам председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, Украина не может позволить себе такие потери, поскольку является «не самой богатой страной».

Пожар, повлекший за собой взрывы, произошел в ночь на 23 марта. В результате возникшего возгорания началась детонация боеприпасов. В результате инцидента на складе в Балаклее было повреждено 243 здания, в числе которых 117 многоквартирных и 87 частных домов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Балаклее был подрыв хранилища – Полторак
Под Балаклеей из-за разобранного отцом снаряда погиб четырехлетний ребенок
Из-за пожара в Балаклее Украина лишилась боеприпасов на миллиард долларов
Последние новости
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
ЦБ пришел с внеплановой проверкой в банк «Югра»
Водитель красноярского автобуса играл в нарды за рулем
Умер актер из сериалов «Штрафбат» и «Солдаты»
Китайский интернет-магазин прекратил продажу смартфонов Xiaomi в России
В Россию задумали поставлять тосканское вино Dimon
Deutsche Bank подсчитал цену свидания в Москве
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:06 Сегодня
Петр Порошенко и члены Конгресса США

«Медовый месяц США и Украины закончился»

Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане
09:52 Сегодня

В Таджикистане объяснили отказ от акции «Бессмертный полк» традициями ислама

20:21 4 мая 2017

Украина на 85 процентов сократила подачу воды в ЛНР

16:49 3 мая 2017

Радикал Ляшко спел «Смуглянку» в запорожском доме престарелых

Бывший СССР
 — 
00:14 27 апреля 2017

Принуждение к Молдавии

Почему в Кишиневе уверены в возвращении Приднестровья
17:17 4 мая 2017

Появилось снятое во время подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР видео

18:53 4 мая 2017

Эксперт рассказал о нежелании Киева возвращать Донбасс

20:42 2 мая 2017

Минюст России отказался оказывать юрпомощь по вызову Горбачева в Вильнюсский суд

Бывший СССР
 — 
00:11 26 апреля 2017

Улетели навсегда

Как в Прибалтике покоряют космос
14:55 4 мая 2017

Конь прокатил киргиза на вейкборде по горной реке

15:16 4 мая 2017

Кличко похвалился мусорными баками европейского образца

17:25 4 мая 2017

Глава Нацбанка Киргизии предложил легализовать марихуану ради туристов

Россия
«Жизнь проигрывает порно»
Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
Активные занятия спиртом
Где в России жестче всего борются с пьянством
Ространснадзор выявил нарушения в работе петербургского метро после теракта
«Архнадзор» сообщил об исключении свыше 200 зданий из плана реновации в Москве
Родина-мать с лещом в рекламе пивного магазина возмутила ФАС
Путин предостерег чиновников от обмана с майскими указами и вспомнил Ленина
Путин обратился за оценкой исполнения своих поручений к Счетной палате и ОНФ
Все материалы
Мир
Лесбиянка и пожилой националист
Кого ультраправые предлагают Германии на выборах в бундестаг
Петушья доля
Тренировки и кровавые схватки пернатых гладиаторов
Федор Лукьянов : Инструментальная Россия
Визит Меркель в Москву: контекст и темы для переговоров
В Чехии из-за столкновения автобуса с оленем пострадали пять человек
Клинтон собралась профинансировать группы сопротивления Трампу
Как живется Микки-Маусу в КНДР
Что представляет собой поп-культура Северной Кореи
Неудачное начало
Чем запомнятся первые 100 дней правления Дональда Трампа
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и члены Конгресса США«Медовый месяц США и Украины закончился»
Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане
Теракт назвали главной версией пожара на складах боеприпасов под Харьковом
В Таджикистане объяснили отказ от акции «Бессмертный полк» традициями ислама
Украина на 85 процентов сократила подачу воды в ЛНР
Появилось снятое во время подрыва автомобиля ОБСЕ в ЛНР видео
Эксперт рассказал о нежелании Киева возвращать Донбасс
Конь прокатил киргиза на вейкборде по горной реке
Все материалы
Финансы
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в рамках XX Петербургского международного экономического форума, 2016 годК точке баланса
Чего ждать от ПМЭФ-2017
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
ЦБ пришел с внеплановой проверкой в банк «Югра»
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
Deutsche Bank подсчитал цену свидания в Москве
Александр Бирман: Между прошлым и будущим
Как избавить российскую экономику от эдипова комплекса
Кровь, пот и слезы
Самые красивые и необычные банкноты мира
Все материалы
Бизнес
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
Никита Кричевский: Бизнес-стервятники: прерванный полет
Семь примеров вывода активов из Башнефти
Путин поручил привлекать инвесторов для освоения Тамбейской группы
В Россию задумали поставлять тосканское вино Dimon
В «Иркуте» рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
«Роснефть» значительно увеличила выручку и прибыль
Первый самолет МС-21 вышел из сборочного цеха
Все материалы
Силовые структуры
Военный парад в Турции«Турция должна заплатить за С-400 сполна»
Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
Любили и зарыли
Как семья майора полиции унаследовала квартиру чужого человека в обход его родни
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
«Роскосмос» подал в суд на Спецстрой и потребовал уйти с космодрома Восточный
Поминки в Подмосковье с участием полицейского закончились стрельбой
Бывший челябинский губернатор Юревич объявлен в международный розыск
Опубликовано видео полета российских Ту-95 и Су-35 у берегов Аляски
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
Сжалось и протекло
Как аномальная материя угрожает Земле уничтожением
Хакеры снова взломали Mass Effect: Andromeda
Китайский интернет-магазин прекратил продажу смартфонов Xiaomi в России
Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел
Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео
Все материалы
Спорт
Криштиану РоналдуНаполнить Кубки
Хет-трик Роналду, российский судья и голландский карнавал в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ
Баскетболисту клуба НБА второй раз за неделю выбили зубы
Двукратный обладатель Кубка Стэнли получил условный срок за торговлю наркотиками
Виталий Кличко оценил возможность реванша брата с Джошуа
Форвард СКА Шипачев уедет в НХЛ
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Сельту» в полуфинале Лиги Европы
Два гонщика попались на допинге в преддверии «Джиро д’Италия»
Все материалы
Культура
Оказался наш отец
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Стражей Галактики 2» до «Однажды в Германии»
Вокалистка Slowdive Рейчел ГосвеллНе запылились
Артисты, которые вдруг вернулись спустя десятилетия
Четыре спин-оффа «Игры престолов» запущены в работу на HBO
Вышел трейлер экранизации «Темной башни» Стивена Кинга
«Укрпочта» увековечит певицу Джамалу на марках
Учитель ответил на угрозы РПЦ в адрес «Матильды»
СМИ сообщили о получении художником Павленским убежища во Франции
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я больше не хочу котиков и лесбиянок»
Почему люди бегут из самого веселого издания в мире
Посольство России в Британии восславило Господа за непопадание в заголовки Times
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
Пользователей сети поразил чересчур правдоподобный фокус с «отрыванием» пальца
The New Times получил предупреждение за интервью с террористом из Калуги
PornHub отыскал себе SMM-щика для России
В сети поверили в фейк о замазанной саудовским ТВ голове Меркель
Все материалы
Ценности
Выбирать по-французски
Личный спорткар Энцо Феррари и другие редкости
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Nike создаст инновационные джинсы для занятий спортом
Guerlain запустил новые «метеориты»
Американский дизайнер сшила свадебное платье за два миллиона долларов
Wild Orchid подчеркнула привлекательность женского тела шнуровкой
«Ракета» выпустила часы для летчиков Су-25
Все материалы
Путешествия
Из бистро возгорится пламя
Кулинария Франции вместе с политической кухней переживают бурные времена
От Камелота до Авалона
Путешествие по местам памяти короля Артура
В Абу-Даби заметили стремительный рост числа туристов из России
С рейса американской авиакомпании сняли пару с двумя детьми
Блогер рассказал об оскорблениях российских туристов в Турции
Singapore Airlines запустила самолет на топливе с растительным маслом
Эксперты определили лучший в мире город для проживания
Все материалы
Из жизни
За мечту под нож
Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
Последние месяцы жизни СильваноНе спать!
Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Тайские проститутки поколотили бизнесменов в Паттайе
Модель plus-size снялась обнаженной для модного журнала
Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов
Брэд Питт бросил пить
Все материалы
Да нет, наверное
Длительный тест дизельного Jaguar XE: итоги, прощание
Обогащенный муран
Длительный тест Nissan Murano: итоги, конкуренты и стоимость владения
Грузовики, способные на все
Грузовые машины, которые не остановит никакое бездорожье
Первый Jeep, который был совсем не Jeep
Забытые концепт-кары: Jeep Wagoneer 2000
Haval H9 получил дизельный мотор
Peugeot 308 обновился и получил 8-ступенчатый «автомат»
Названы московские улицы, где чаще всего эвакуируют машины
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Мэрия Москвы опубликовала список хрущевок под снос
Все материалы