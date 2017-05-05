Теракт назвали главной версией пожара на складах боеприпасов под Харьковом

Теракт рассматривается в качестве главной версии взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области, произошедших 23 марта. Об этом заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак, передает в пятницу, 5 мая, «Корреспондент. net».

«Сейчас идет следствие по выяснению причин событий той ночи, когда произошло чрезвычайное происшествие в Балаклее. Главной версией является террористический акт, работа диверсионно-разведывательной группы», — сказал глава ведомства.

По его словам, сейчас идут заключительные экспертизы, «чтобы выяснить, каким образом был осуществлен подрыв хранилища». «В ближайшее время будем иметь результат. Однозначно, все эксперты делают вывод, что это был именно подрыв хранилища», — отметил Полторак.

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18 апреля пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что Балаклею полностью разминировали от оставшихся после пожара на арсенале боеприпасов.

Ранее в том же месяце стало известно, что в результате пожара на военных складах страна лишилась боеприпасов на сумму в один миллиард долларов. По словам председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, Украина не может позволить себе такие потери, поскольку является «не самой богатой страной».

Пожар, повлекший за собой взрывы, произошел в ночь на 23 марта. В результате возникшего возгорания началась детонация боеприпасов. В результате инцидента на складе в Балаклее было повреждено 243 здания, в числе которых 117 многоквартирных и 87 частных домов.