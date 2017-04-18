Под Балаклеей из-за разобранного отцом снаряда погиб четырехлетний ребенок

В селе Яковенково Балаклейского района Харьковской области Украины погиб четырехлетний ребенок из-за того, что его отец попытался разобрать снаряд. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщается на сайте главного управления Нацполиции Харьковской области.

«Вечером 16 апреля в дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступила информация о том, что в частном доме произошло возгорание неизвестного предмета, внешне похожего на снаряд. В результате погиб четырехлетний мальчик», — говорится в сообщении. По данным правоохранительных органов, несчастный случай произошел, когда 36-летний отец вместе со своим четырехлетним сыном пытались разобрать боеприпас.

«Во время демонтажа произошло возгорание. Пламя охватило автомобиль, в котором находился ребенок. Мальчик получил термические ожоги различной степени тяжести, от которых погиб на месте», — отмечают в полицейском главке. Правоохранители добавляют, что по факту ЧП открыто уголовное дело по статьям о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществам, а также об убийстве по неосторожности. Отцу погибшего мальчика грозит до семи лет лишения свободы.

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По информации пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на вторник, 18 апреля, Балаклею полностью разминировали от оставшихся после пожара на арсенале боеприпасов.

13 апреля стало известно, что в результате пожара на военных складах в Балаклее Харьковской области страна лишилась боеприпасов на сумму в один миллиард долларов. По словам председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского, Украина не может позволить себе такие потери, поскольку является «не самой богатой страной».

Инцидент произошел в ночь на 23 марта. В результате возникшего возгорания началась детонация боеприпасов. Пожар и взрывы на складе в Балаклее привели к повреждениям 243 зданий, в числе которых 117 многоквартирных и 87 частных домов.