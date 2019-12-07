Траур по жертвам крупного пожара в Одессе объявлен на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура по жертвам крупного пожара, который произошел в одном из исторических зданий Одессы. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы государства.

«Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины», — написал Зеленский в своем Facebook.

Украинский лидер также сообщил, что жертвами трагедии на данный момент стали восемь человек, еще десять пропали без вести.

Пожар начался в среду, 4 декабря, в шестиэтажном здании 1914 года постройки, известном как доходный дом Асвадурова. В нем располагались Институт морской биологии, филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник огня находился в помещениях колледжа на третьем этаже. Причина произошедшего официально не названа, начато досудебное расследование, установлены два подозреваемых.

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