Обнаружен способ замедлить рост распространенного вида рака

FASEB: Молекулы микроРНК-15a и микроРНК-16 помогают замедлить развитие рака легких

Американские ученые обнаружили способ замедлить рост наиболее распространенной формы рака легких с помощью двух природных молекул — микроРНК-15a и микроРНК-16. Результаты исследования опубликованы в журнале FASEB BioAdvances.

Исследователи изучили клетки немелкоклеточного рака легкого и выяснили, что восстановление уровня микроРНК-15a и микроРНК-16 значительно снижает выработку белков, необходимых для быстрого роста опухоли. Эти небольшие молекулы регулируют активность генов и помогают клеткам контролировать процессы роста и деления.

Авторы объясняют, что при развитии рака естественная система контроля нарушается, из-за чего клетки начинают бесконтрольно размножаться. Восстановление уровня микроРНК позволило частично вернуть этот механизм и заметно замедлить рост опухолевых клеток. Сейчас ученые разрабатывают технологию, которая позволит доставлять такие молекулы непосредственно в клетки опухоли с помощью специальных вирусных носителей.

Исследователи подчеркивают, что речь пока не идет о новом методе лечения рака легких. Работа проводилась на клеточных моделях, поэтому эффективность и безопасность такого подхода еще предстоит подтвердить в исследованиях с участием людей.

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