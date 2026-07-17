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19:10, 17 июля 2026Наука и техника

Обнаружен способ замедлить рост распространенного вида рака

FASEB: Молекулы микроРНК-15a и микроРНК-16 помогают замедлить развитие рака легких
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Американские ученые обнаружили способ замедлить рост наиболее распространенной формы рака легких с помощью двух природных молекул — микроРНК-15a и микроРНК-16. Результаты исследования опубликованы в журнале FASEB BioAdvances.

Исследователи изучили клетки немелкоклеточного рака легкого и выяснили, что восстановление уровня микроРНК-15a и микроРНК-16 значительно снижает выработку белков, необходимых для быстрого роста опухоли. Эти небольшие молекулы регулируют активность генов и помогают клеткам контролировать процессы роста и деления.

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Авторы объясняют, что при развитии рака естественная система контроля нарушается, из-за чего клетки начинают бесконтрольно размножаться. Восстановление уровня микроРНК позволило частично вернуть этот механизм и заметно замедлить рост опухолевых клеток. Сейчас ученые разрабатывают технологию, которая позволит доставлять такие молекулы непосредственно в клетки опухоли с помощью специальных вирусных носителей.

Исследователи подчеркивают, что речь пока не идет о новом методе лечения рака легких. Работа проводилась на клеточных моделях, поэтому эффективность и безопасность такого подхода еще предстоит подтвердить в исследованиях с участием людей.

Ранее стало известно, что избыточный жир в области живота повышает риск развития рака легких.

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