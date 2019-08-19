Среди погибших при пожаре в Одессе нашли иностранцев

Среди погибших в результате пожара в одесском отеле «Токио Стар» оказалась гражданка Австралии. Об этом со ссылкой на заявление мэра Одессы Георгия Труханова сообщает издание «Украинские новости».

Всего удалось опознать шестерых из девяти погибших. Среди них два жителя Одесской области, два киевлянина и житель города Днепр. Кроме того, среди погибших есть еще один иностранец, однако его личность пока не удалось установить.

Ранее полиция задержала владельца отеля Вадима Черного. Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности в гостинице, которое повлекло гибель людей. Позже были задержаны еще трое человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Пожар в «Токио Стар» произошел 17 августа. В результате погибли девять человек, еще десять пострадали. Полиция рассматривает несколько версий причин трагедии.

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