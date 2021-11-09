Музыкальный лейбл оказался под угрозой штрафа из-за песен Моргенштерна и Элджея

Лейблу Rhymes Music грозит штраф за пропаганду наркотиков в песнях Элджея и Моргенштерна

Международный музыкальный лейбл Rhymes Music могут наказать из-за пропаганды наркотиков в песнях российских рэперов Элджея (Алексей Узенюк) и Моргенштерна (Алишер Валеев). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Зюзинский районный суд Москвы поступил протокол об административном нарушении в отношении лейбла Rhymes Music. Отмечается, что поводом для претензий к компании стал выпуск клипов на песню Моргенштерна «Виски на завтрак» и видео на трек Элджея Hello Kitty. В обоих произведениях упоминаются наркотики.

Теперь ООО «Раймс мьюзик» оказалось под угрозой штрафа от 1 до 1,5 миллиона рублей или приостановки деятельности на срок до 90 суток, если суд докажет факт нарушения по части 1 статьи 6.13 («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств») КоАП РФ.

Летом этого года Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков. Экспертиза проводилась в отношении его клипов на композиции «Розовое вино 2» и Family. Зюзинский районный суд Москвы обязал артиста выплатить 100 тысяч рублей. Рэпера признали виновным по части 1 статьи 6.13 («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств») КоАП РФ.