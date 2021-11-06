Моргенштерн попал в скандал на своем концерте в Дубае

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн попал в очередной скандал из-за того, что во время своего выступления на концерте в Дубае (ОАЭ) прямо на сцене поругался с пришедшим на его концерт зрителем, сообщает Telegram-канал Super.ru.

Слушатель прервал выступление рэпера, поинтересовавшись у него в каком мире он живет, а также призвал его перестать материться, поскольку в зале присутствуют дети. Исполнитель спокойно выслушал претензии мужчины, после чего рассказал, что он думает по этому поводу.

«Сразу про мат. Если здесь есть детишки — извините. Ваши родители знали, куда вас ведут. Я живу жизнь и делаю, что хочу. То, что ты сюда пришел — твое желание, не мое. Я тебя что, заставил?» — ответил Моргенштерн, после чего передал микрофон слушателю, чтобы пообщаться.

Тот в свою очередь заявил, что не приходил на его концерт, но услышав речь музыканта вернулся в зал, чтобы разобраться с ним и предложил Моргенштерну выйти. Музыкант отказался и отметил, что люди пришли на мероприятие, чтобы веселиться, после чего продолжил свой концерт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, комментируя предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского ввести еженедельные уроки полового воспитания в школах, предложил вместо этого «повесить или посадить в тюрьму» Моргенштерна.