Милонов предложил посадить Моргенштерна

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов прокомментировал предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского ввести еженедельные уроки полового воспитания в школах. Такие занятия не приносили пользу, заявил депутат в интервью «Газете.Ru»

«Здесь лучше нам вместо того, чтобы подчищать за всеми этими Моргенштернами, нужно повесить Моргенштерна или посадить его в тюрьму к чертям собачьим. И тогда будет проще, чтобы весь этот скам, который за деньги готов выполнять любую дичь, зачистить, и тогда нам будет проще», — предложил депутат.

Милонов напомнил, что идея о введении уроков полового воспитания не приносила пользу: в пример он привел опыт европейских государств и США. Подобные занятия не сдерживают людей, уверен он. По мнению депутата, школьные уроки анатомии и биологии позволяют узнать подросткам всю необходимую информацию.

«Поэтому, наверное, беспокоиться не стоит, а то, что Владимир Вольфович высказал свою обеспокоенность о том, что есть процент беременностей и так далее, то хочу напомнить, что раньше не было беременностей среди школьниц не потому, что были уроки полового воспитания, а потому, что не было полового развращения со всех сторон», — заключил Милонов.

Владимир Жириновский предложил ввести в российских школах уроки полового воспитания. Он заявил, что дети нуждаются хотя бы в одном занятии в неделю по этому предмету. Благодаря таким урокам школьники узнают об устройстве человеческого тела, опасности вирусов и ранней беременности.

Ранее Жириновский заступился за уволенную из-за блога о секспросвете учительницу. Он подчеркнул, что такие темы необходимы для общего развития подростков.