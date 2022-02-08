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Моргенштерн окончательно покинул Россию после обвинений Бастрыкина

Брат Моргенштерна подтвердил, что рэпер окончательно переехал в Дубай из России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский рэпер Алишер Моргенштерн решил покинуть Россию и переехать в Дубай после обвинений председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Об этом NEWS.ru рассказал брат рэпера Макс Штерн.

По словам родственника рэп-исполнителя, решение об эмиграции «окончательное и обжалованию не подлежит». Он отметил, что Моргенштерн распродал почти всю недвижимость и бизнес в России. Новым местом жительства российского артиста он назвал дом на берегу Персидского залива.

Подруга Моргенштерна блогерша Кристина Босс предположила, что рэпер уехал, потому что не хотел объясняться с правоохранительными органами на родине. Она уверена, что исполнитель будет скучать по России. Такого же мнения придерживаются и другие близкие друзья рэпера.

23 ноября 2021 года Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После этого стало известно, что Моргенштерн покинул страну и уехал в ОАЭ. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.

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Варвара Кошечкина
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