Моргенштерн окончательно покинул Россию после обвинений Бастрыкина

Российский рэпер Алишер Моргенштерн решил покинуть Россию и переехать в Дубай после обвинений председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками. Об этом NEWS.ru рассказал брат рэпера Макс Штерн.

По словам родственника рэп-исполнителя, решение об эмиграции «окончательное и обжалованию не подлежит». Он отметил, что Моргенштерн распродал почти всю недвижимость и бизнес в России. Новым местом жительства российского артиста он назвал дом на берегу Персидского залива.

Подруга Моргенштерна блогерша Кристина Босс предположила, что рэпер уехал, потому что не хотел объясняться с правоохранительными органами на родине. Она уверена, что исполнитель будет скучать по России. Такого же мнения придерживаются и другие близкие друзья рэпера.

23 ноября 2021 года Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. После этого стало известно, что Моргенштерн покинул страну и уехал в ОАЭ. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.