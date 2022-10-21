Собчак обратилась с предложением к Моргенштерну после обвинений в «мразотности»

Собчак предложила Моргенштерну записать с ним новое интервью после слов о ее «мразотности»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) на обвинения в «мразотности» в ее адрес и утверждения, что за ее успехами в интервью стоит большая команда специалистов. Комментарий был опубликован в ее Telegram-канале.

Собчак иронично обратилась к артисту словами «мразь мрази глаз не выклюет» и предложила Моргенштерну записать с ним новое интервью. «Готова повторить с тобой еще раз и без команды, и без страшных людей, которые что-то мне шепчут, и вообще без съемочного процесса. Запишем на айфончик, хочешь?» — сказала она.

Журналистка также выразила сомнение в том, что повторное интервью сильно отличалось бы от предыдущего, отметив, что «плохому танцору всегда кое-что мешает». «Но я верю в тебя, ты хороший танцор, так что всегда тебя жду в свои мохнатые лапки», — добавила Собчак. Помимо того, журналистка заверила, что критика рэпера приятна ей и ее команде.

Моргенштерн высказался о Собчак в YouTube-шоу «Вписка». Артист заявил, что во время работы над интервью ей помогает множество специалистов, среди которых якобы есть квалифицированный «психолог-журналист», дающий Собчак подсказки по микронаушнику о том, как вести себя с собеседниками. Рэпер также назвал журналистку мразью. Кроме того, по мнению Моргенштерна, Собчак повлияла на то, что он теперь «не может вернуться» в Россию.

В интервью Собчак, которое вышло осенью 2021 года, Моргенштерн признался, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. После этого на него обрушилась резкая критика, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении артиста. Моргенштерн впоследствии неоднократно извинялся за высказывания о 9 Мая.

В ноябре стало известно, что Моргенштерн покинул Россию. Это произошло на фоне обвинений Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в интернете.

В мае Минюст внес Моргенштерна в реестр физлиц-иноагентов.