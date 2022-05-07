Моргенштерн понял смысл Дня Победы

Моршенштерн снова извинился за слова о Дне Победы, заявив, что понял его смысл

Начало событий в новости Моргенштерн матом ответил на признание его иноагентом

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) снова извинился за свои слова о Дне Победы, высказанные в 2021 году. Артист подчеркнул в своем Telegram-канале, что делает это искренне, поскольку понял смысл праздника.

«Сейчас я правда понял, насколько ужасна война, и я правда горжусь всеми, кто отстоял нашу страну и кто умирал за нашу страну. Иронично, что я понял это сейчас», — написал хип-хоп-исполнитель, подчеркнув, что понимание пришло к нему, когда он увидел вооруженный конфликт «своими глазами».

Осенью 2021 года Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. «И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — подчеркнул он.

Слова рэпера вызвали резкую критику со стороны представителей движения «Ветераны России». Позже артист извинился за это высказывание, сказав, что не умалял важность Дня Победы, а лишь признался, что не понимает его смысла.

Алишер Моргенштерн уехал из России в конце ноября 2021 года.