Моргенштерн обратился к Собчак по поводу «интервью-реванша»

Моргенштерн согласился на новое интервью с Собчак после критики его клипа

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) согласился на новое интервью с телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак после того, как она критически высказалась о его новом клипе. Посвященное этому видео было опубликовано в Telegram-канале рэпера.

Моргенштерн поблагодарил Собчак за отзыв на его клип. «Но, честно говоря, вы меня уже *** [достали]. Помнится, вы меня приглашали на интервью-реванш, но вы будете без наушника, без своей команды. Я согласен», — обратился он к телеведущей. Рэпер также добавил, что у него будет несколько условий относительно интервью.

Клип Моргенштерна к треку «Черный русский» в стиле шансона вышел 8 сентября. Собчак прокомментировала его на следующий день в своем Telegram-канале. Журналистка написала, что рэпер может лучше. «Лавры [Михаила] Шуфутинского в сентябре многим не дают покоя, конечно. Морген, ждем следующий трек в стиле Михаила Круга», — отметила она.

В октябре Моргенштерн раскрыл изнанку интервью с Собчак, которое вышло осенью 2021 года. Артист обвинил телеведущую в «мразотности» и заверил, что она умеет профессионально «насиловать мозг». Вместе с тем он заявил, что в команде Собчак есть квалифицированный «психолог-журналист», который в ходе интервью дает ей подсказки по микронаушнику.

Журналистка, комментируя слова рэпера, пригласила его на новое интервью. Собчак подчеркнула, что готова записать беседу без своей команды. При этом она выразила сомнение в том, что повторное интервью сильно отличалось бы от предыдущего.