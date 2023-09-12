Даня Милохин улетел из России после призывов отправить его служить. Кто потребовал, чтобы его забрали в армию?

Блогер Даня Милохин улетел из Москвы в Дубай после угроз призвать его в армию

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин покинул Россию после того, как ненадолго вернулся в страну из Дубая. Перед этим издание Mash заявило, что прилетевшего в Россию тиктокера могут призвать на срочную службу в армию. По его информации, тиктокер с 2018 года состоит на воинском учете в Краснодарском крае, оснований для отсрочки военной службы у него все это время не было.

Екатерина Мизулина попросила отправить Милохина в армию

По данным издания, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отправила в Министерство обороны обращение, в котором попросила внести Милохина в списки потенциальных призывников по месту регистрации. Кроме того, она призвала министерство проверить, на каком основании тиктокер с 2018 года «избегал повесток».

Сама Мизулина опубликовала обращение к руководству Минобороны по поводу Милохина у себя в Telegram-канале. Глава ЛБИ подчеркнула, что ранее блогера не призывали в ряды Вооруженных сил России (ВС РФ), в то время как оснований для отсрочки у него, согласно имеющимся данным, нет.

С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании прошу призвать молодого человека (Даню Милохина — прим. «Ленты.ру») в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине Екатерина Мизулина глава «Лиги безопасного интернета»

Позднее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также заявила, что Милохин должен отслужить в армии. При этом она подчеркнула, что предыдущие высказывания блогера о политической ситуации в стране и спецоперации на Украине не имеют значения, и он должен быть призван в армию, поскольку существует закон, «согласно которому он должен служить». «Раз вернулся [в Россию], то пусть идет и служит. Так же, как и другие блогеры, артисты. Если у них нет оснований для отсрочки, то что здесь обсуждать?» — добавила Драпеко.

После того как Милохин вернулся в Россию, на этот счет решил высказаться и телеведущий Владимир Соловьев. «Вот у меня только вопрос: а он же призывного возраста? Срочно призвать на службу эту тварь», — высказался он в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1». Телеведущий добавил, что в армии Милохина «научат Родину любить».

Фото: Dmitry Rogulin / Globallookpress.com

Приемный отец Милохина выразил сомнения в том, что блогера призовут на службу

Живущий в Анапе приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев заявил, что Милохин может быть не годен к военной службе. Он сообщил, что у его приемного сына очень плохое зрение, в связи с чем ранее блогер носил очки, а потом стал использовать контактные линзы. По его словам, молодой человек не делал операцию для улучшения зрения.

Мы когда комиссию проходили, у него (Дани Милохина — прим. «Ленты.ру») зрение было минус 6,5. (...) Вряд ли он с таким зрением годен

Дмитрий Тюленев приемный отец блогера Дани Милохина

Тюленев отметил, что приемная семья блогера не получала повестки. По его словам, Милохин прописан в Москве.

Менеджер Милохина Елизавета также сообщила, что блогер не получал повестку на срочную службу в армию. Информацию о призыве тиктокера в армию она назвала ложной.

Милохин опубликовал в сети сделанные в Москве фото

8 сентября сообщалось, что Милохин на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) поделился фотографиями, сделанными в Москве. Он опубликовал снимки из летнего кафе неподалеку от Кремля и фото храма Василия Блаженного на Красной площади. Ролик с Милохиным также выложил у себя в Telegram-канале блогер Аслан Шукаша — он пошутил о том, что тиктокер впервые приехал в Москву.

Некоторые СМИ предположили, что Милохин мог разыграть свое возвращение в Москву. Однако другие издания опубликовали снимки с блогером, сделанные в столице.

На следующий день после того, как Мизулина опубликовала обращение в Минобороны по поводу Милохина, блогер улетел из России. Об этом глава ЛБИ сообщила в Telegram. Она уточнила, что тиктокер покинул страну вечером в понедельник, 11 сентября.

Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково.

Екатерина Мизулина глава «Лиги безопасного интернета»

Фото: @danya_milokhin

Блогер сначала улетел в США, а позднее стал жить в Дубае

До этого Милохин уезда из России осенью 2022 года. Свой отъезд тиктокер объяснил желанием встретиться с коллегами по творческому объединению Dream Team. Тогда же он заверил, что не собирается эмигрировать и скоро вернется в Россию. Позднее стало известно, что блогер стал жить в Дубае.

В апреле 2023 года Милохин пожаловался, что остался без денег после отъезда из России. «Мне Ярик (Ярослав Андреев, основатель дома тиктокеров Dream Team House — прим. «Ленты.ру») говорил, чтобы я ни в коем случае не терял коннект с Россией, потому что я начал с России. А я вот забил, не стал его слушать», — вспоминал тиктокер.

Массовый отъезд российских тиктокеров в США и другие страны начался весной 2022 года. Причиной стало то, что в начале марта 2022 года соцсеть TikTok приостановила работу в России. Компания пошла на такой шаг после того, как в стране был принят закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и за призывы к антироссийским санкциям.

Российским пользователям запретили публиковать новые видео в TikTok и проводить прямые эфиры. Кроме того, аудитория из России лишилась возможности смотреть ролики зарубежных авторов. При этом для них остались доступны просмотр ранее опубликованных видео от отечественных блогеров, их комментирование и личная переписка в соцсети.