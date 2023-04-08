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14:44, 8 апреля 2023Интернет и СМИ

Даня Милохин остался без денег после отказа от проектов в России

Блогер Даня Милохин остался без денег после отказа от проектов в России

Фото: Дмитрий Рогулин / Globallookpress.com

Блогер Даня Милохин в интервью YouTube-подкасту «Джарахов» признался, что остался без денег после того, как отказался от проектов в России.

«Мне Ярик (Ярослав Андреев, основатель дома тиктокеров Dream Team House — прим. Lenta.ru) говорил, чтобы я ни в коем случае не терял коннект с Россией, потому что я начал с России. А я вот забил, не стал его слушать, бросил Первый канал, написал на него дисс зачем-то», — рассказал Милохин, предположив, что из-за с ним больше не хотят работать, и теперь у него нет денег.

Блогер добавил, что из-за ограниченности в деньгах он был вынужден продать с большим дисконтом — за 5 миллионов рублей — свой розовый автомобиль Mercedes-Maybach. Сам Милохин ранее купил эту машину за 8 миллионов рублей. Он отметил, что к этому его подтолкнуло осознание того факта, что вернуться в Россию в скором времени у него не получится.

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Игорь Дмитров
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