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15:09, 28 февраля 2023Интернет и СМИ

Даня Милохин пожаловался на отсутствие денег

Тиктокер Даня Милохин рассказал, что лишился заработка после отъезда из России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Популярный российский тиктокер Даня Милохин пожаловался на отсутствие денег. В эфире проекта Bugatti podcast, выпуск которого доступен на YouTube, он признался, что лишился заработка после отъезда из России.

Милохин рассказал, что на его заработок не повлиял тот факт, что в России приостановила работу социальная сеть TikTok. «На мой заработок повлияло то, что я уехал из России», — отметил он.

По словам блогера, сейчас ему не поступают никакие рекламные предложения. «Сейчас нисколько, сейчас ноль, реально ноль», — ответил тиктокер на вопрос о том, сколько он зарабатывает. Милохин также добавил, что сейчас вынужден жить за счет друзей. «Я не откладывал никогда ничего, я всегда только тратил», — пояснил он.

Ранее Милохин продал свой розовый автомобиль марки Mercedes-Maybach. Сообщалось, что блогер пользовался машиной на протяжении двух лет, купив ее с пробегом в 52 тысячи километров за 8,5 миллионов рублей. В декабре 2022 года он продал ее с пробегом 153 тысячи километров жителю Санкт-Петербурга примерно за семь миллионов рублей.

В настоящее время блогер проживает в Лос-Анджелесе. В октябре он заявлял, что оформил визу в США, чтобы встретиться с друзьями из команды Dream Team и снять совместные ролики. При этом слухи о планах эмигрировать из России он опровергал.

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Олег Давыдов
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