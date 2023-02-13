Даня Милохин продал розовый Maybach за миллионы рублей

Блогер Даня Милохин продал свой розовый автомобиль Maybach за миллионы рублей

Популярный российский блогер Даня Милохин продал свой розовый автомобиль марки Mercedes-Maybach за миллионы рублей. Подробности сделки сообщает Super.

Согласно информации издания, инфлюэнсер пользовался данной машиной на протяжении двух лет, купив ее с пробегом в 52 тысячи километров за 8,5 миллиона рублей. Однако 28 декабря 2022 года он продал ее с пробегом 153 тысячи километров жителю Санкт-Петербурга примерно за семь миллионов рублей.

Известно, что перед поиском нового владельца Милохин снял с автомобиля розовую пленку, которой ранее его покрыл. Также он указал, что транспортное средство обслуживалось только у официальных представителей.

В январе Даня Милохин похвастался роскошным украшением и стопкой денег. На размещенных в сторис снимках 21-летний инфлюэнсер продемонстрировал часы люксового бренда Rolex, украшенные бриллиантами. Стоимость похожей модели Datejust Diamonds составляет 1,5 миллиона рублей.