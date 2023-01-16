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18:13, 16 января 2023Ценности

Даня Милохин похвастался часами Rolex с бриллиантами и стопкой долларовых купюр

Блогер Даня Милохин похвастался часами Rolex с бриллиантами и стопкой долларовых купюр

Фото: @danya_milokhin

Популярный российский блогер Даня Милохин похвастался роскошным украшением и стопкой денег. Соответствующие кадры появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных в сторис снимках (на момент написания новости они были удалены) 21-летний инфлюэнсер продемонстрировал часы люксового бренда Rolex, украшенные бриллиантами. Стоимость похожей модели Datejust Diamonds составляет 1,5 миллиона рублей. При этом известно, что цена часов Rolex варьируется от одного миллиона до 27 миллионов рублей.

Кроме того, знаменитость также показал крупным планом стопку долларовых купюр.

В декабре 2022 года Милохин удивил подписчиков новым маникюром. Так, блогер накрасил ногти лаками желтого и голубого цветов. На одном из размещенных кадров он продемонстрировал процесс создания маникюра, а на другом — конечный результат.

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Карина Черных
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