В маникюре Дани Милохина разглядели тайное послание

Подписчики разглядели в новом маникюре Дани Милохина поддержку Украины

Популярный российский блогер Даня Милохин показал новый маникюр и удивил поклонников. Соответствующие сторис опубликованы на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

21-летний инфлюэнсер, который на данный момент находится в США, накрасил ногти лаками желтого и голубого цветов. На одном из размещенных кадров он продемонстрировал процесс создания маникюра, а на другом — конечный результат.

Подписчики разглядели в свежем маникюре знаменитости тайное послание, о чем принялись писать в комментариях под аналогичным постом в Telegram-канале блогера. По их мнению, накрасив ногти в цвет национального флага Украины, Милохин выразил поддержку жителям страны. «Украина!», «Новые ногти — топ», «Зачет», «Символично», — высказывались фанаты.

В ноябре Милохин сообщил о том, что оформил визу в США, чтобы встретиться с друзьями из команды Dream Team и снять совместные ролики. Молодой человек опроверг слухи о том, что собирается переехать из России.

25 октября блогер также объявил, что покидает шоу «Ледниковый период». Свой уход Милохин объяснил тем, что устал от проекта. «У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это делаю, почему я это делаю. Я считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви нет, то делать это нет смысла», — заявил он и выразил надежду на то, что зрители и участники проекта поймут его решение.