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18:13, 25 октября 2022Интернет и СМИ

Даня Милохин объявил об уходе из «Ледникового периода»

Блогер Даня Милохин объявил об уходе из шоу «Ледниковый период»

Фото: Дмитрий Рогулин / Globallookpress.com

Популярный российский блогер Даня Милохин принял решение покинуть популярное шоу Первого канала «Ледниковый период». Об уходе из проекта он объявил в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мои дорогие любители, наблюдатели шоу "Ледниковый период", должен признаться, что, к сожалению, я покину данное шоу», — сказал Милохин.

Свой уход блогер объяснил тем, что устал от проекта. «У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это (участвую в "Ледниковом периоде" — прим. «Ленты.ру») делаю, почему я это делаю. Я считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви (...) нет, то делать это нет смысла», — заявил он.

В заключение Милохин выразил надежду на то, что зрители и участники проекта поймут его решение.

В сентябре Милохин рассказал, что происходит за кулисами «Ледникового периода». Тогда он признался, что задумывался об уходе из шоу.

Даня Милохин выступал в «Ледниковом периоде» в паре с известной фигуристкой, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.

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Евгения Наумова
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