Даня Милохин объявил об уходе из «Ледникового периода»

Блогер Даня Милохин объявил об уходе из шоу «Ледниковый период»

Популярный российский блогер Даня Милохин принял решение покинуть популярное шоу Первого канала «Ледниковый период». Об уходе из проекта он объявил в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мои дорогие любители, наблюдатели шоу "Ледниковый период", должен признаться, что, к сожалению, я покину данное шоу», — сказал Милохин.

Свой уход блогер объяснил тем, что устал от проекта. «У меня не хватает сил. Я не вижу смысла, для чего я это (участвую в "Ледниковом периоде" — прим. «Ленты.ру») делаю, почему я это делаю. Я считаю, что все нужно делать с любовью, а если любви (...) нет, то делать это нет смысла», — заявил он.

В заключение Милохин выразил надежду на то, что зрители и участники проекта поймут его решение.

В сентябре Милохин рассказал, что происходит за кулисами «Ледникового периода». Тогда он признался, что задумывался об уходе из шоу.

Даня Милохин выступал в «Ледниковом периоде» в паре с известной фигуристкой, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой.