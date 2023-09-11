Соловьев назвал вернувшегося в Россию Милохина мразью

Телеведущий Соловьев призвал отправить блогера Милохина в армию

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на новость о возвращении блогера Дани Милохина в Россию. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» он назвал тиктокера мразью и призвал отправить его в армию. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Говорят, Даня Милохин приехал [в Россию]. Вот у меня только вопрос: а он же призывного возраста? Срочно призвать на службу эту тварь. И я надеюсь, что никто никогда ни при каких обстоятельствах не предоставит ему здесь работу», — сказал Соловьев, комментируя сообщение о возвращении блогера.

Телеведущий также назвал Милохина мразью за то, что тот, по его словам, во время одного из стримов, «хихикая, с радостью пел гимн Украины». «Так что в армию быстро, щенок, служить, там тебя научат Родину любить», — добавил Соловьев, обращаясь к блогеру.

Ранее сообщалось, что Милохина могут призвать на военную службу осенью 2023 года. Обращение с просьбой призвать блогера в армию направила в Минобороны России глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

О том, что Милохин вернулся в Россию, стало известно 8 сентября. В соцсетях блогер разместил несколько снимков, сделанных в Москве.

Милохин улетел из России в США осенью 2022 года. Свой отъезд он объяснил желанием увидеться с коллегами из объединения тиктокеров Dream Team. Позднее блогер переехал в Дубай.