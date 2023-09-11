Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина призовут в армию
Блогера Даню Милохина, вернувшегося в Россию, призовут в армию. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Mash в Telegram.
По данным издания, Милохина призовут на срочную службу в Вооруженные силы России (ВС РФ) осенью 2023 года. Уточняется, что блогер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года.
«Все это время оснований для отсрочки у него не было», — говорится в сообщении.
Обращение с просьбой призвать Милохина в армию направила в Минобороны России глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Милохин вернулся в Россию в начале сентября. В соцсетях тиктокер опубликовал несколько фотографий, снятых в центре Москвы.
Блогер улетел из России в США осенью 2022 года. При этом он опроверг слухи об эмиграции и объяснил свой отъезд желанием встретиться с коллегами из объединения тиктокеров Dream Team. Позднее Милохин переехал в Дубай.