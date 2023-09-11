Вернувшегося в Россию блогера Даню Милохина призовут в армию

Mash: вернувшегося в Россию блогера Милохина призовут на военную службу

Блогера Даню Милохина, вернувшегося в Россию, призовут в армию. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, Милохина призовут на срочную службу в Вооруженные силы России (ВС РФ) осенью 2023 года. Уточняется, что блогер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года.

«Все это время оснований для отсрочки у него не было», — говорится в сообщении.

Обращение с просьбой призвать Милохина в армию направила в Минобороны России глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Милохин вернулся в Россию в начале сентября. В соцсетях тиктокер опубликовал несколько фотографий, снятых в центре Москвы.

Блогер улетел из России в США осенью 2022 года. При этом он опроверг слухи об эмиграции и объяснил свой отъезд желанием встретиться с коллегами из объединения тиктокеров Dream Team. Позднее Милохин переехал в Дубай.