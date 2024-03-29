Минюст напомнил о праве иноагентов баллотироваться на выборах в России

Минюст: статус иноагента не лишает права баллотироваться на выборах в России

Статус иностранного агента не лишает человека права участвовать в выборах в качестве кандидата. Об этом заявили в Минюсте, передает РИА Новости.

Такое заявление в министерстве сделали на фоне слов телеведущей Татьяны Лазаревой (признана Минюстом России иноагентом) , которая сообщила, что вместе с 44 людьми намерена баллотироваться на выборах в Мосгордуму, которые пройдут осенью этого года. Россиянка сообщила, что хочет проверить, действительно ли статус иноагента не дискриминирует людей.

Действующим законодательством право на участие в выборах иностранных агентов не предусмотрено. Ограничения, связанные с их деятельностью, прописаны в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», напомнили в Минюсте.

Там добавили, что при выдвижении кандидатуры иноагента на выборы ему нужно сообщить о своем статусе в заявлении в ЦИК, подписном листе, агитационных материалах. Также об этом должно быть упомянуто на информационных стендах в помещении для голосования и в избирательных бюллетенях.