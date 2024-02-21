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22:46, 21 февраля 2024Россия

В Госдуме предложили запретить иноагентам пользоваться соцсетями

Депутат Альшевских: в ГД обсуждают запрет иноагентам пользоваться соцсетями

Фото: Globallookpress.com

В Госдуме предложили запретить иноагентам пользоваться соцсетями, в настоящее время идет соответствующее обсуждение, необходимость подобных мер, однако о законопроекте говорить преждевременно, рассказал РИА Новости депутат Андрей Альшевских.

По его мнению, внесение проекта о запрете необходимо. Парламентарий уточнил, что статус иноагента не является клеймом на всю жизнь, он снимается при устранении нарушений.

Если инициатива получит поддержку, она будет вынесена в качестве официального документа, направлена на получение заключения и в случае одобрения вынесена на рассмотрение. Альшевских также отметил, что при запрете пользования делить сети на российские и не российские не следует.

«Как на территории России, так и за рубежом пользуются иностранными соцсетями... Нужно попытаться свести к нулю всю их работу, направленную на подрыв жизни у нас в РФ», — пояснил депутат, добавив, что те иноагенты, которые находятся за пределами страны, не будут соблюдать российское законодательство.

Он призвал просчитать более суровое наказание для нарушителей. При этом определить временные рамки подготовки законопроекта пока сложно, заключил политик.

В ноябре глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что гражданам со статусом иностранного агента, которые живут за рубежом и критикуют российские власти, захотели запретить въезд в страну.

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      Марина Совина
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