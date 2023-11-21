Одной категории уехавших граждан захотели запретить возвращаться в Россию

Глава ФПБК Бородин предложил запретить иностранным агентам въезд в Россию

Гражданам со статусом иностранного агента, которые живут за рубежом и критикуют российские власти, захотели запретить въезд в страну. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, юрист уже направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросил рассмотреть возможность внести соответствующие поправки в федеральный закон о контроле деятельности иноагентов. В своем обращении Бородин отмечает, что с начала спецоперации многие из деятелей искусства, науки и спорта, а также шоумены, осудив решение президента России Владимира Путина, уехали за рубеж, откуда продолжили критиковать российские власти. При этом многие из них получили статус иноагента.

По мнению экспертов ФПБК, этой категории россиян необходимо на законодательном уровне запретить въезд в страну «в целях обеспечения внутренней безопасности».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что россияне вряд ли примут обратно тех, кто после отъезда за рубеж стал ругать свою Родину или начал поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что среди покинувших страну есть много испугавшихся, и отметил, что страх — это «нормальное чувство». Однако, по мнению пресс-секретаря Владимира Путина, тем, кто стал критиковать российские власти, «вернуться будет очень сложно».