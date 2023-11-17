В Кремле высказались о возможном возвращении уехавших граждан в Россию

Песков: россияне вряд ли примут тех, кто после отъезда стал ругать Родину

Россияне вряд ли примут обратно тех, кто после отъезда стал ругать свою родину или начал поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

Официальный представитель Кремля заявил, что среди покинувших Россию есть много испугавшихся людей, и отметил, что страх — это «нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях».

«И кто-то даже уехал из страны. Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», — подчеркнул он.

Песков объяснил, что те, кто не стал покидать Россию, «болеют душой» за свою страну и всегда примут тех, кто запутался. При этом тем, кто «разинул рот» на свою страну, будет очень сложно объясниться перед остальными людьми и это станет для них большой проблемой.

Представитель Кремля подчеркнул, что Родина всегда открыта для всех, кроме врагов, приведя в пример тех, кто находится заграницей и пытается помогать армии Украины, выступает на различных общественно-политических мероприятиях и ругает Россию.