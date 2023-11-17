В Кремле высказались о возможном возвращении уехавших граждан в Россию
Россияне вряд ли примут обратно тех, кто после отъезда стал ругать свою родину или начал поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».
Официальный представитель Кремля заявил, что среди покинувших Россию есть много испугавшихся людей, и отметил, что страх — это «нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях».
«И кто-то даже уехал из страны. Но кто-то уехал из страны и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», — подчеркнул он.
Песков объяснил, что те, кто не стал покидать Россию, «болеют душой» за свою страну и всегда примут тех, кто запутался. При этом тем, кто «разинул рот» на свою страну, будет очень сложно объясниться перед остальными людьми и это станет для них большой проблемой.
Представитель Кремля подчеркнул, что Родина всегда открыта для всех, кроме врагов, приведя в пример тех, кто находится заграницей и пытается помогать армии Украины, выступает на различных общественно-политических мероприятиях и ругает Россию.