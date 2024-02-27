Спикер Госдумы назвал способ избавиться от статуса иноагента

Спикер Госдумы Володин заявил о возможности избавиться от статуса иноагента

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал способ избавиться от статуса иноагента. Он заявил, что у желающих исправиться есть шанс. По словам политика, возможность снять с себя этот статус появится у тех, кто отвергнет подачки других стран, его слова передает РИА Новости.

«Нам надо здесь объяснять, что тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть. Можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран», — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме допустили возможность ужесточения условий работы иноагентов. Как сообщила член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, такие меры могут приниматься с целью защиты и информирования россиян о деятельности соответствующих лиц.

Кроме того, в Госдуме предложили запретить иноагентам пользоваться соцсетями. По мнению депутата Андрея Альшевских, внесение проекта о запрете необходимо. При этом он отметил, что статус иноагента не является клеймом на всю жизнь, он снимается при устранении нарушений.