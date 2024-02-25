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07:44, 25 февраля 2024Россия

В Госдуме допустили возможность ужесточения условий работы иноагентов

Депутат Бутина: в России могут ужесточить условия для работы иноагентов
Мария Бутина

Мария Бутина. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Член Комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина допустила возможность ужесточения ужесточения условий для работы иноагентов в России, сообщает ТАСС.

«Будут какие-то дополнительные инициативы или нет — посмотрим, все будет зависеть от того, насколько иноагентская работа будет в рамках разумного и справедливого», — заявила депутат.

По ее словам, власти не планируют «уничтожать» иноагентов. Бутина уточнила, что решения о новых ограничениях принимаются с целью защиты и информирования россиян о деятельности соответствующих лиц.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили запретить иноагентам пользоваться соцсетями. При этом депутат Андрей Альшевских отметил, что статус иноагента не является клеймом на всю жизнь и снимается при устранении нарушений.

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      Марина Совина
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