Российского депутата-иноагента лишили мандата

Мосгордума лишила статуса депутата иноагента Ступина за прогулы

Депутата Мосгордумы (МГД) Евгения Ступина (признан в России иностранным агентом) лишили полномочий. Это следует из трансляции заседания московского заксобрания на канале МГД в YouTube.

Проект закона о лишении Ступина полномочий внес депутат Александр Семенников. По его заявлению, Ступин отсутствовал на ряде заседаний МГД, и лишение полномочий депутата связано с его прогулами.

«Поступило сообщение от аппарата думы с информацией о регистрации депутата Ступина на заседениях (...) Точнее, об отсутствии нашего коллеги на заседаниях (...) В соответствии с этой справкой (...) было проведено 10 заседаний Московской городской думы. На всех этих заседаниях Ступин отсутствовал», — сообщил Семенников. За лишение иноагента Ступина мандата проголосовали 25 московских депутатов, против выступили пятеро.