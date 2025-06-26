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15:31, 26 июня 2025Культура

Уехавшим из России артистам объяснили правила возвращения в страну

Прилепин: Желающим вернуться в РФ артистам придется выполнить требования закона
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков. Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

Российский писатель, публицист Захар Прилепин объяснил правила для артистов, желающих вернуться в Россию. Его цитирует aif.ru.

По словам спикера, новых правил «придумывать не нужно». «Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать», — отметил Прилепин.

Музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) заявлял в интервью, что не может вернуться в РФ, так как его якобы ждет арест, указал писатель. «Это [арест иноагентов] вообще не предусмотрено», — подчеркнул он.

Он добавил, что иностранные агенты не могут зарабатывать деньги «на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены». «Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя», — сказал публицист.

Ранее Прилепин назвал «великого русского хохла» среди писателей.

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