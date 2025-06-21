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14:25, 21 июня 2025Культура

Прилепин назвал «великого русского хохла» среди писателей

Прилепин: Гоголь по происхождению украинец, но по факту русский писатель
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Несмотря на украинское происхождение, Николай Гоголь писал на русском языке и, таким образом, является русским писателем. Об этом заявил писатель Захар Прилепин, передает РИА Новости.

«Гоголь по происхождению украинец. Он и сам считал, что он украинец. Но писал он на русском языке, значит, он является по факту русским писателем... У Гоголя есть прекрасная, воспетая Украина, Малороссия. Он ее обожал, он считал себя хохлом, гордился этим. И таких великих русских хохлов у нас огромное количество» — сказал он.

Прилепин добавил, что русский язык и культурное влияние важнее этнической принадлежности.

Ранее Прилепин заявлял, что России для победы в конфликте на Украине необходимо отнять у Киева Черное море. «Если быть реалистами и говорить о тех сценариях, которые можно худо-бедно трактовать как победу России, то надо отнять у Киева Черное море. Тогда Украина начнет усыхать. (...) Украина без Одессы и Николаева — не Украина», — сказал он.

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