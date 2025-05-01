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01:43, 1 мая 2025Интернет и СМИ

Прилепин назвал условие победы России в украинском конфликте

Прилепин: России для победы в конфликте необходимо отнять у Украины Черное море
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

России для победы в конфликте на Украине необходимо отнять у Киева Черное море. Такое условие назвал писатель Захар Прилепин в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Если быть реалистами и говорить о тех сценариях, которые можно худо-бедно трактовать как победу России, то надо отнять у Киева Черное море. Тогда Украина начнет усыхать (...) Украина без Одессы и Николаева — не Украина», — сказал Прилепин.

Он отметил, что без Одессы Россия рискует потерять Приднестровье, Гагаузию и Молдавию.

Ранее Прилепин заявил, что Россия и США в ходе переговоров договариваются по разделу мира и вопросам санкций, а не по конфликту на Украине.

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