Прилепин прокомментировал переговоры России и США

Прилепин: Россия и США договариваются по разделу мира, а не конфликту на Украине

Россия и США в ходе переговоров договариваются по разделу мира и вопросам санкций, а не по конфликту на Украине. Об этом заявил писатель Захар Прилепин в интервью изданию «Аргументы и факты».

«На самом деле мы не договариваемся по Украине, мы договариваемся о разделе мира. Мы договариваемся о Северном морском пути, о санкционном режиме, о Панамском канале, хоть мы лично и не участвуем в этих переговорах», — прокомментировал Прилепин.

Он отметил, что нет поводов перестать считать США враждебной для России силой. Он отметил, что Вашингтону выгодно ослабление РФ, а истории о разногласиях с Европой «можно вписать отдельной главой в сказки братьев Гримм».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном Украина увеличила количество обстрелов инфраструктуры России.