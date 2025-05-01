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00:51, 1 мая 2025Интернет и СМИ

Прилепин прокомментировал переговоры России и США

Прилепин: Россия и США договариваются по разделу мира, а не конфликту на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Россия и США в ходе переговоров договариваются по разделу мира и вопросам санкций, а не по конфликту на Украине. Об этом заявил писатель Захар Прилепин в интервью изданию «Аргументы и факты».

«На самом деле мы не договариваемся по Украине, мы договариваемся о разделе мира. Мы договариваемся о Северном морском пути, о санкционном режиме, о Панамском канале, хоть мы лично и не участвуем в этих переговорах», — прокомментировал Прилепин.

Он отметил, что нет поводов перестать считать США враждебной для России силой. Он отметил, что Вашингтону выгодно ослабление РФ, а истории о разногласиях с Европой «можно вписать отдельной главой в сказки братьев Гримм».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном Украина увеличила количество обстрелов инфраструктуры России.

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