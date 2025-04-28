Раскрыта реакция Киева на переговоры между Россией и США

Мирошник: Киев усилил обстрелы инфраструктуры из-за переговоров России и США

На фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном Украина увеличила количество обстрелов инфраструктуры России. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в докладе, посвященном преступным деяниям Киева, совершенным за первый квартал 2025 года, передает пресс-центр ведомства.

«Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном», — заявил чиновник.

По словам Мирошника, количество прилетов в этот период достигло 300 в сутки, или свыше 2000 в неделю, что на 25 процентов превышает еженедельные показатели января и февраля. Отмечается, что по Белгородской, Херсонской, Курской и Запорожской областям, а также по Донецкой народной республике совершено больше всего ударов.

Ранее Мирошник сообщил о работе противовоздушной обороны(ПВО) России в Брянской области. По словам чиновника, ПВО удалось нарушить планы Вооруженных сил Украины по созданию коридора для ударов по важным тыловым объектам.