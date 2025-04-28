Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:30, 28 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыта реакция Киева на переговоры между Россией и США

Мирошник: Киев усилил обстрелы инфраструктуры из-за переговоров России и США
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

На фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном Украина увеличила количество обстрелов инфраструктуры России. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в докладе, посвященном преступным деяниям Киева, совершенным за первый квартал 2025 года, передает пресс-центр ведомства.

«Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном», — заявил чиновник.

По словам Мирошника, количество прилетов в этот период достигло 300 в сутки, или свыше 2000 в неделю, что на 25 процентов превышает еженедельные показатели января и февраля. Отмечается, что по Белгородской, Херсонской, Курской и Запорожской областям, а также по Донецкой народной республике совершено больше всего ударов.

Ранее Мирошник сообщил о работе противовоздушной обороны(ПВО) России в Брянской области. По словам чиновника, ПВО удалось нарушить планы Вооруженных сил Украины по созданию коридора для ударов по важным тыловым объектам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С честью исполнили свой долг». Путин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь северокорейских солдат в освобождении Курской области

    Киргизия получила от России ракетные комплексы

    Киркоров сравнил себя с птицей Феникс после возгорания на сцене

    В МИД призвали расследовать преступления Киева против православных

    Трусы с Бомбардиро Крокодило появились на российских маркетплейсах

    Удар ножом и условный срок получил шантажировавший россиянку интимными фото мужчина

    Названы районы Москвы с резко подешевевшими съемными квартирами

    Астролога арестовали за несбывшееся предсказание

    В России высказались о важности вопроса Крыма при переговорах с Украиной

    Пассажирский самолет столкнулся с птицей в небе и задымился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости