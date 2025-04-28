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09:19, 28 апреля 2025Бывший СССР

Российские ПВО заблокировали попытку Украины пробить коридор в Брянске

Мирошник: Российские ПВО сбили 102 из 115 украинских дронов в Брянской области
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на 28 апреля российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 102 из 115 украинских дронов, направленных на территорию Брянской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими ПВО», — заявил он.

По словам Мирошника, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один мирный житель. Еще одна женщина получила ранение и доставлена в больницу.

Ранее в сети появились кадры атакованного ВСУ Брянска. По словам жителей, обломки беспилотников попали в жилой дом и на припаркованные автомобили.

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