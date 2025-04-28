Появились кадры из атакованного сотней дронов ВСУ российского региона

В сети появились кадры из атакованной сотней беспилотников ВСУ Брянской области

В сети появились кадры из Брянской области, которая была атакована более чем сотней беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден дым от пожара, который поднимается вверх. «Короче, там что-то горит и что-то взрывается. Горит очень сильно», — слышен голос за кадром.

В ночь на понедельник, 29 апреля, жители Брянска сообщили о взрывах. По словам очевидцев, обломки беспилотников попали в жилой дом и на припаркованные автомобили. Как уточнял губернатор Александр Богомаз, в Брянске в результате атаки ВСУ один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще одна местная жительница пострадала.

Глава региона назвал атаку ВСУ на Брянскую область мощнейшей. По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили 102 беспилотника. Всего над пятью регионами России, а также над Черным морем силы ПВО перехватили 115 летательных аппаратов.