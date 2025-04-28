Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:22, 28 апреля 2025Россия

Появились кадры из атакованного сотней дронов ВСУ российского региона

В сети появились кадры из атакованной сотней беспилотников ВСУ Брянской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Брянской области, которая была атакована более чем сотней беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден дым от пожара, который поднимается вверх. «Короче, там что-то горит и что-то взрывается. Горит очень сильно», — слышен голос за кадром.

В ночь на понедельник, 29 апреля, жители Брянска сообщили о взрывах. По словам очевидцев, обломки беспилотников попали в жилой дом и на припаркованные автомобили. Как уточнял губернатор Александр Богомаз, в Брянске в результате атаки ВСУ один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще одна местная жительница пострадала.

Глава региона назвал атаку ВСУ на Брянскую область мощнейшей. По данным Минобороны, за ночь над регионом сбили 102 беспилотника. Всего над пятью регионами России, а также над Черным морем силы ПВО перехватили 115 летательных аппаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Разговор Трампа с Зеленским в Ватикане описали двумя словами

    Учительница несколько раз занялась сексом с учеником у себя дома

    Британский политик захотел стать новым Обамой

    Подруга похищенной чеченки Седы Сулеймановой высказалась о ее возможной судьбе

    В отношении россиянина возбудили дело за сокрытие данных о террористе

    Девушка пришла в ярость из-за сообщения мастера после эпиляции

    Россиянка побывала на Кубе и раскрыла размер средней зарплаты в стране

    Путин поблагодарил подразделения армии КНДР за участие в боях с ВСУ в Курской области

    Илон Маск чипировал первого в мире человека с БАС

    Жители российского города проснулись в снегах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости