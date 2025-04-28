Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:47, 28 апреля 2025Россия

При атаке украинских БПЛА по Брянску погиб один человек

При атаке БПЛА по Брянску погиб человек, еще одна жительница получила ранения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Один человек погиб при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Брянску. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Еще одна жительница получила ранения. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, она была госпитализирована, медики оказали женщине необходимую помощь. Отмечается, что в результате атаки дронов также был нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что жители Брянска насчитали от 10 до 15 взрывов над городом. Обломки беспилотников попали в жилой дом и на припаркованные автомобили. В ночь на 27 апреля Брянская область также подверглась атаке БПЛА. По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили пять дронов над регионом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Священная миссия». Ким Чен Ын назвал сражавшихся в Курской области военных КНДР героями и передал боевой привет россиянам

    В США обвинили Зеленского в провале в Курской области

    Сотрудница полиции завела романы с двумя преступниками и передала им секретную информацию

    Здоровье глаз молодых людей оказалось под угрозой

    Звезда ТНТ попыталась спасти секс анекдотом

    Популярная модель случайно оголила грудь на красной дорожке

    В Северной Корее заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области

    Украинский военный рассказал об отправке на убой солдат ВСУ

    Жители Брянска насчитали около 10 взрывов над городом

    В России началась сокращенная рабочая неделя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости