При атаке украинских БПЛА по Брянску погиб один человек

При атаке БПЛА по Брянску погиб человек, еще одна жительница получила ранения

Один человек погиб при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Брянску. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Еще одна жительница получила ранения. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, она была госпитализирована, медики оказали женщине необходимую помощь. Отмечается, что в результате атаки дронов также был нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что жители Брянска насчитали от 10 до 15 взрывов над городом. Обломки беспилотников попали в жилой дом и на припаркованные автомобили. В ночь на 27 апреля Брянская область также подверглась атаке БПЛА. По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили пять дронов над регионом.