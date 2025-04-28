Жители Брянска насчитали около 10 взрывов над городом

Жители Брянска насчитали от 10 до 15 взрывов над городом, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Отмечается, что первые взрывы прозвучали в 1:40 по местному времени (совпадает с мск). Жители сообщили, что обломки беспилотников попали в жилой дом и на припаркованные автомобили. Официальной информации о разрушениях в Брянске и области нет.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО отражают атаку БПЛА. Глава региона призвал жителей не снимать работу средств ПВО и соблюдать меры безопасности.