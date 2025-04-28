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03:13, 28 апреля 2025Россия

Жители Брянска насчитали около 10 взрывов над городом

Shot: Жители Брянска насчитали от 10 до 15 взрывов над городом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Жители Брянска насчитали от 10 до 15 взрывов над городом, система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что первые взрывы прозвучали в 1:40 по местному времени (совпадает с мск). Жители сообщили, что обломки беспилотников попали в жилой дом и на припаркованные автомобили. Официальной информации о разрушениях в Брянске и области нет.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО отражают атаку БПЛА. Глава региона призвал жителей не снимать работу средств ПВО и соблюдать меры безопасности.

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