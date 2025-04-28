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02:33, 28 апреля 2025Россия

Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА в Брянской области

Губернатор Богомаз: Система ПВО отражает атаку БПЛА в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Брянской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал губернатор Брянской области.

Богомаз призвал жителей не снимать работу средств ПВО и соблюдать меры безопасности.

Ранее жители Брянска рассказали о прогремевшей серии взрывов и вспышках над городом. Они услышали от двух до четырех взрывов в Володарском районе Брянска. Очевидцы также сообщили о звуках взрывов и мотора в небе над Новозыбковым и Клинцами.

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