Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:52, 28 апреля 2025Россия

Жители Брянска рассказали о серии взрывов и вспышках над городом

Несколько взрывов прогремели над Брянском, могла сработать система ПВО
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Брянске

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Жители Брянска рассказали о прогремевшей серии взрывов и вспышках над городом, по предварительным данным, могла сработать система противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, опубликовавший видео, официальной информации об атаке, потенциальных разрушениях и пострадавших пока нет.

Местные услышали от двух до четырех взрывов в Володарском районе Брянска. Очевидцы также сообщили о звуках взрывов и мотора в небе над Новозыбковым и Клинцами.

В ночь на 27 апреля Брянская область подверглась атаке БПЛА. По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили пять дронов над регионом. Попытки налета беспилотников были совершены в период с 23:00 до 04:00 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северная Корея официально объявила об отправке войск в Россию

    Трамп дал Зеленскому совет по вопросу Крыма

    Трамп призвал Путина продемонстрировать приверженность миру

    Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА в Брянской области

    На Украине признали законным лишение гражданства Коломойского

    Мужчина показал записку узнавшей неприличное слово дочери и рассмешил пользователей сети

    Посольство проверит данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

    В Пхеньяне установят памятник сражавшимся в Курской области военным КНДР

    Глава Северной Кореи передал теплый боевой привет армии и народу России

    В Раде прокомментировали слова Зеленского о переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости