Жители Брянска рассказали о серии взрывов и вспышках над городом

Несколько взрывов прогремели над Брянском, могла сработать система ПВО

Жители Брянска рассказали о прогремевшей серии взрывов и вспышках над городом, по предварительным данным, могла сработать система противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, опубликовавший видео, официальной информации об атаке, потенциальных разрушениях и пострадавших пока нет.

Местные услышали от двух до четырех взрывов в Володарском районе Брянска. Очевидцы также сообщили о звуках взрывов и мотора в небе над Новозыбковым и Клинцами.

В ночь на 27 апреля Брянская область подверглась атаке БПЛА. По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили пять дронов над регионом. Попытки налета беспилотников были совершены в период с 23:00 до 04:00 по московскому времени.