Украина за ночь выпустила 115 беспилотников по пяти регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 115 дронов ВСУ над пятью регионами и Черным морем

В ночь на понедельник, 28 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 115 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники над пятью регионами России и Черным морем. Попытки атаки были предприняты в период с 20:50 по московскому времени 27 апреля до 4.35 28 апреля.

Больше всего беспилотников — 102 — сбили над Брянской областью. Еще 9 летательных аппаратов перехватили над Крымом, 2 – над Курской областью, по одному — над Белгородской областью и Черным морем.

Вечером 27 апреля ВСУ пытались ударить по Крыму. Тогда силы ПВО полуострова сбили пять беспилотников над Республикой, еще один дрон перехватили над Черным морем.